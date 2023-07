MilanNews.it

Ci siamo per Tijjani Reijnders al Milan! Come riportato qualche minuto fa su MilanNews.it (CLICCA QUI per tutti i dettagli), Milan e AZ Alkmaar sono ai dettagli e allo scambio di documenti: se non ci dovessero essere intoppi, il giocatore olandese sarà a Milano a inizio settimana.

di Antonio Vitiello