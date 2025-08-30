MN - Akanji, richiesta economica alta. Si valutano altri profili
Manuel Akanji si allontana dal Milan, anzi salvo clamorosi dietrofront o ripensamenti esce proprio dalla lista dei candidati rossoneri. La redazione di MilanNews.it conferma l'indiscrezione di Fabrizio Romano secondo cui il giocatore svizzero ha rifiutato la proposta del Milan. Uno degli obiettivi e delle priorità del giocatore è quello di poter continuare a giocare la Champions League.
La redazione di MilanNews.it aggiunge inoltre che le richieste economiche del giocatore si sono rivelate troppo alte. Il Milan, per questa ragione, ha deciso di virare su altri profili. I nomi principali sono Joe Gomez e Juan Foyth.
di Antonio Vitiello e Pietro Mazzara
