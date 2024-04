MN - "Al Milan hanno in testa un nome per l'attacco": ne parla Ceccarini

Stiamo entrando nella fase calda della stagione e assieme al direttore di Tuttomercatoweb, Niccolò Ceccarini, abbiamo fatto il punto in casa Milan, toccando vari temi: dai risultati in campo al mercato che sarà. In esclusiva per MilanNews:

A questo punto scatta il toto-attaccante. Qual è la situazione?

"Hanno in testa un nome, che è quello di Zirkzee. Va ricordato che il Bologna deve destinare il 40% della futura rivendita al Bayern. Di conseguenza alzeranno il prezzo. È lui l'idea di base, ma credo che abbiano almeno 2-3 nomi sui quali stanno lavorando perché una società come il Milan non può avere una sola opzione per l'attacco. E poi è da capire cosa sarà il futuro di Jovic".