MN - Al momento non è stata trovata l'intesa con Akanji sull'ingaggio

Il Milan continua a lavorare per rinforzare e completare la difesa di Max Allegri. L'obiettivo numero uno resta Manuel Akanji del Manchester City, per il quale i discorsi si sarebbero complicati nelle ultimissime ore.

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, infatti, nonostante l'apertura al trasferimento in Italia, Milan e calciatore non sono riusciti a trovare un'intesa sull'ingaggio per il momento. Sicuramente nelle prossime ore ci saranno nuovi contatti tra le parti, ma l'inserimento nelle trattative del Tottenham non aiuta di certo.

di Antonio Vitiello