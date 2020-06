MN - Bakayoko apre al Milan, tre squadre della Premier in pressing sul francese

Le aperture delle scorse settimane di Timoué Bakayoko verso il Milan sono un dato di fatto. Il francese non ha nascosto, alle persone a lui vicine, che qualora vi fosse la possibilità di poter tornare in rossonero, lui lo farebbe più che volentieri mostrando anche un'apertura ad un abbassamento dell'ingaggio. Ma il tetto al quale sarebbe disposto ad arrivare Bakayoko è ancora troppo alto per i nuovi standard dettati dalla proprietà, che già farà un'eccezione importante per Gigio Donnarumma. A questa situazione, si deve aggiungere quella relativa agli interessamenti di almeno tre club della Premier League per il cartellino di Bakayoko, che tornerà al Chelsea dopo l'anno in prestito al Monaco. Ed entrambi i club, stando a quanto appreso, avrebbero la disponibilità economica per garantire un ingaggio importante all'ex milanista.