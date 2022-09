MN - Bianchin sul calciomercato del Milan: "Quella che si apre è la stagione delle decisioni"

MilanNews.it

Luca Bianchin, giornalista al seguito del Milan per La Gazzetta dello Sport, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) sul futuro rossonero: "Maldini ha fatto capire abbastanza chiaramente di aver rifiutato, prima ancora che si concretizzassero, offerte per Theo Hernandez... Quella che si apre, per me, è la stagione delle decisioni; soprattutto se il Milan dovesse vincere lo Scudetto e se arriverà ai quarti di finale di Champions League, esporrà i suoi giocatori - ancora più di prima, dato che la Premier guarda meno la Serie A ora e più la Champions League - ad attenzioni importanti. Inizia la stagione in cui il Milan dovrà dire dei no altrettanto pesanti o dei sì altrettanto pesanti per la modifica del telaio della squadra: questa è la sfida dei prossimi mesi".