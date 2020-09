Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, domani sarà il giorno della firma per Brahim Diaz. Dopo le visite mediche di rito svolte questo pomeriggio nella clinica milanese "La Madonnina", l'esterno spagnolo si recherà domattina a Casa Milan per porre la firma sul contratto che lo legherà ai rossoneri per un anno.