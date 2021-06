MN - Ceccarini: "Rodrigo De Paul è uno degli oggetti del desiderio del Milan"

Il noto esperto di mercato Niccolò Ceccarini, intervenuto nella puntata odierna di "MilanNews in Podcast", ha parlato di Rodrigo De Paul e delle richieste dell'Udinese per il centrocampista argentino: "Mi sembra che il Milan voglia mettere un’altra pedina importante a centrocampo. Rodrigo De Paul oggi rappresenta per il Milan, per l’Atletico Madrid e per altre squadre in Premier League uno degli oggetti del desiderio. L’Udinese però vuole tanti soldi, 35-40 milioni di euro".