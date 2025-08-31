MN - Contatti continui Rabiot-Milan-Marsiglia: si cerca la quadra con la mamma Veronique

Contatti continui tra il Milan, la mamma di Rabiot e il Marsiglia per arrivare ad un’intesa. È una corsa contro il tempo per trovare l'accordo con la signora Veronique, vero ago della bilancia dell'affare.

IL PUNTO

L'esperienza a Marsiglia di Adrien Rabiot è praticamente finita, anche perché dalle parti dell'Orange Velodrome non starebbero apprezzando né condividendo il comportamento del centrocampista, consigliato male dal suo entourage. L'intenzione resta quella di ricucire i rapporti con tutti e restare, ma pure se si riuscisse in questo la stagione del francese rischierebbe di essere nettamente in salita, sotto ogni punto di vista.

Per questo motivo mamma Veronique ha cominciato a lavorare per il bene del figlio, contattando e trattando in queste ultime frenetiche ore con il Milan, l'unica squadra che si è realmente fatta avanti per Rabiot in questo calciomercato. Portare a casa questa trattativa non è semplice, soprattutto per via degli aspetti economici della stessa: il Marsiglia vuole 15 milioni, mentre il calciatore 5 netti a stagione più bonus per arrivare ai 6 che guadagna in Francia. Le ore scorrono e diventa sempre più difficile andare a dama, anche perché rischia di non esserci margine di trattativa arrivati a questo punto.