MN - Contatti costanti con Rabiot: da trovare la quadra economica

vedi letture

Il Milan prova il colpo Adrien Rabiot. Il club rossonero, come può confermare la redazione di MilanNews.it, in queste ore è in contatto costante con il giocatore francese e il suo entourage, rappresentato in particolar modo dalla madre-agente Veronique. Il centrocampista è un pupillo di Massimiliano Allegri: il tecnico livornese e il direttore sportivo Igli Tare stanno cercando in queste ultime, decisive, ore di mercato la stretta finale sul calciatore che è in uscita dal Marsiglia, da cui al momento è fuori rosa.

Rabiot ha il contratto in scadenza l'anno prossimo, nel giugno 2026. Il Milan in questo scenario deve trovare la quadra dal punto di vista economico con il giocatore e sua madre. Va però anche cercata l'intesa con il club francese che di certo non vuole regalare il calciatore anche se dovrà tenere conto del contesto: contratto a brevissimo termine e giocatore messo fuori squadra. Prossime ore, ca va sans dire, saranno cruciali.

di Antonio Vitiello