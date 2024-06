MN - Daniel Maldini, l’Atalanta tiene vivi i contatti per lui

SI prospetta un’estate interessante, dal punto di vista del mercato, per Daniel Maldini. L’attaccante classe 2001, che nella seconda parte di stagione ha trovato continuità nel Monza, è al centro di diversi interessamenti di club della Serie A. Il Monza stesso così come la Roma, nelle settimane precedenti, hanno chiesto informazioni all’entourage del secondogenito di Paolo, ma i contatti più recenti – sempre a livello informativo – sono stati quelli dell’Atalanta.

Il club bergamasco è sempre molto attento a questa tipologia di calciatori, ma non si può parlare di una vera e propria trattativa tra le parti anche perché – per ora - la Dea, con il Milan, ha discusso solo della questione De Ketelaere. Il futuro di Daniel Maldini, in ogni caso, sembra essere lontano dal Milan. Il club, come da prassi, attende proposte ufficiali per poi valutarle.