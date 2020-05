MN - Di Caro: “In Germania si parla anche di Halstenberg in ottica Milan”

Gaetano Di Caro, agente sportivo tedesco della Gdc Sport Management e intermediario internazionale, ha parlato a MilanNews.it di Ralf Rangnick ma anche di alcuni nomi in orbita rossonera. (LEGGI QUI LA VERSIONE INTEGRALE)

"Non so se è un rumor fondato o meno, dato che al Milan è da poco arrivato Theo Hernandez, ma qua si parla anche di Halstenberg, terzino sinistro del Lipsia e della Nazionale tedesca. In questi giorni si è parlato del fatto che Rangnick avrebbe richiesto questi due nomi da portare al Milan".