MN - Dopo l'inserimento dell'Inter il Milan ha scelto di non rilanciare per Thuram: il motivo

Nella giornata di ieri il Milan aspettava una risposta da Marcus Thuram, parametro zero in uscita dal Borussia Moenchengladbach che i rossoneri avevano individuato come profilo giusto per rinforzare il reparto offensivo. Dopo i rifiuti del giocatore a PSG e Lipsia, a Casa Milan la sensazione era quella di essere ormai arrivati al dunque, avendo fatto il possibile per poter convincere il giocatore, tra offerta economica e garanzie sul progetto.

Il finale però non è stato quello auspicato, visto che l'Inter, alla ricerca di una punta dopo aver salutato Dzeko e Lukaku, si è inserita con forza sul giocatore, avanzando una proposta economica da circa 6.5 milioni di euro netti all'anno per cinque anni, più commissioni e lauto bonus alla firma.

Il Milan, avvisato di questo inserimento deciso dei nerazzurri, ha scelto di non rilanciare la proposta di 5 milioni netti l'anno già inoltrata, decidendo quindi di non andare oltre rispetto al "valore" che era stato deciso inizialmente dall'area sportiva

Ma a Casa Milan, consci di aver perso un obiettivo di mercato, si sta già lavorando su altri nomi per quanto riguarda il ruolo del centravanti: sulla lista ci sono diversi opzioni.