MN - Furlani: "Tutte le risorse economiche verranno investite sul mercato, ma ci sono dei paletti"

Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, è intervenuto durante l'incontro con la stampa, tra cui gli inviati di MilanNews.it, avvenuto presso la sede rossonera.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Valutate anche giocatori con ingaggi onerosi?

“Il calcio è centrale nel progetto di Milan ed è una cosa ovvia perché noi siamo un club di calcio con 125 anni di gloriosa storia. A volte c’è questa confusione di far sembrare il Milan un’altra cosa, di parlare di cose economiche. La centralità del calcio è chiara. All’interno di questa considerazione, ci tengo a dire che tutte le risorse economiche vengono investite con l'obiettivo di creare performance sportive: all’interno di questo ci sono dei paletti, dei parametri. Se spendi troppo a destra, poi non ci arrivi a sinistra. L’obiettivo è arrivare al top della prestazione sportiva ma dobbiamo decidere come allocare le risorse che le riceviamo sia dalla parte sportiva che da quella commerciale”

I DETTAGLI DELLA PARTNERSHIP CON IL CONGO

Nei giorni scorsi è stata ufficializzata una storica partnership tra il Milan e la Repubblica Democratica del Congo, con l’obiettivo di promuovere il turismo nel Paese africano, anche attraverso l’istituzione di future Academy rossonere. A rivelare alcuni dettagli dell’accordo è stato il giornalista Romain Molina su sportnewsafrica.com. L’intesa è stata resa possibile grazie al sostegno del Primo Ministro Judith Suminwa, dopo che in autunno l’accordo era stato rinviato a causa dell’instabilità politica e delle interferenze del Ministero dello Sport, che preferiva un’intesa con un altro club. A sostenere con decisione la scelta del Milan è stato invece il Ministro del Turismo, Didier M’Pambia Musanga. Secondo i termini dell’accordo, la Repubblica Democratica del Congo diventerà "Premium Partner" del Milan, versando 14 milioni di euro. A partire dalla stagione 2026/27, il logo del Paese comparirà sulle maglie ufficiali della squadra. L’inserimento non potrà avvenire prima a causa dei ritardi nella firma e degli impegni pubblicitari già presi dal club. Il Milan si impegna anche a lanciare una propria Academy e a costruire una scuola a Boma, in collaborazione con la Fondazione Mama Sofia. Sono in fase di valutazione ulteriori iniziative. Lo slogan della campagna, “Esplorare la RDC, il cuore dell’Africa”, sarà sostenuto anche da attività promozionali e mediatiche curate direttamente dal club rossonero.