MN - Gimenez alla Roma? Alt! Il messicano ha anche una proposta dalla Premier

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:48Calciomercato Milan
di Antonello Gioia
fonte Pietro Mazzara

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, Santiago Gimenez avrebbe una proposta dall'Inghilterra. Per questo motivo, non è detto che vada alla Roma all'interno dell'eventuale scambio di prestiti con Artem Dovbyk.

IL PUNTO

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, la situazione nelle riflessioni di Santiago Gimenez è cambiata rispetto agli ultimi giorni e alle ultime settimane; da quanto si apprende, ora il trasferimento del messicano alla Roma è possibile, considerando soprattutto il fatto che Artem Dovbyk ha già dato l'ok al Milan. Se ne continua a parlare, anche se non è detto che il messicano vada nella Capitale se l'ucraino si trasferisse in rossonero.

LE PAROLE DI TARE E MASSARA

Igli Tare, d'altronde, ne aveva già parlato prima di Lecce-Milan: "In attacco, numericamente siamo a posto. Però stiamo valutando anche un'alternativa di uno scambio tra Dovbyk e Gimenez: se sarà fattibile lo sapremo presto. Tenerli insieme? Non sarà possibile, giocando una partita a settimana dobbiamo avere una rosa giusta: si fa solo nel caso di uno scambio, altrimenti rimarremo così come siamo". Nella giornata di ieri, però, il ds della Roma Massara ha stoppato gli entusiasmi: "Non è partito lo scambio, le ultime ore sono concitate è vero, ma adesso non esiste nulla. Ognuno ha il suo attacco. Siamo soddisfatti del nostro organico. Sappiamo che nelle ultime giornate ci possono essere sorprese, ma ora non ne vedo".