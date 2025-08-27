MN - Harder, via libera vicino: Sporting ottimista per Ioannidis, ballano 2 milioni

vedi letture

Il via libera per far viaggiare Conrad Harder verso Milano è vicinissimo. Per l'attaccante danese classe 2005 il Milan ha già tutti gli accordi del caso: nelle casse dello Sporting Club di Lisbona verranno versati circa 24 milioni di euro a cui si aggiungeranno 3 milioni di euro di bonus, mentre il giocatore firmerà un contratto di cinque anni a 1,5 milioni di euro a stagione. Il ragazzo è stato convinto dal progetto rossonero e ha chiuso le trattative con il Rennes che si era mosso con leggero anticipo.

Come detto, l'operazione è vicina a essere sbloccata: come appreso dalla redazione di MilanNews.it, infatti, lo Sporting è vicino a chiudere per Fotis Ioannidis, centravanti del Panathinaikos. Al momento tra domanda e richiesta ballano solamente 2 milioni. In ogni caso il club greco ha deciso di trattenere il suo attaccante almeno fino a domani sera quando si gioca il ritorno del playoff di Europa League contro i turchi del Samsunspor. Una volta archiviata questa gara, i due club chiuderanno la trattativa e di riflesso permetteranno ad Harder di unirsi al Milan.

di Gaetano Mocciaro