MN - Jimenez verso il Bournemouth: il Milan vuole inserire una percentuale sulla futura rivendita

vedi letture

Viaggiano spediti i discorsi tra il Milan e il Bournemouth per Alex Jimenez, che ha dato massima priorità e disponibilità al trasferimento in Premier League nonostante il sondaggio della Roma e il tentativo del Como.

La formula è quella anticipata da MilanNews.it già nella serata di ieri: prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo allo scattare di un certo numero di presenze (15) per una cifra compresa tra i 20 e i 25 milioni di euro.

Memore dell’esperienza Kerkez, però, il Milan starebbe cercando di coprirsi inserendo una percentuale sulla futura rivendita del calciatore spagnolo.

di Lorenzo De Angelis