MN - Jovic al Milan: l'attaccante è già a Casa Milan

Il Milan ha trovato il suo attaccante: si tratta di Luka Jovic, in forza alla Fiorentina, che arriverà in rossonero in prestito secco e gratutito per la prossima stagione sportiva. L'attaccante serbo è già a Milano ed è già arrivato in sede, a Casa Milan, come appreso dalla redazione di MilanNews.it. Ora la firma del contratto prima della scadenza delle 20.

di Antonio Vitiello