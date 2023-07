MN - Juric spinge per avere Messias: il Milan aspetta l'offerta del Torino

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Oltre al capitolo nuovi acquisti, il Milan continua a lavorare anche sulle uscite. Tra i giocatori partenti c'è anche Junior Messias, che gode della stime di Ivan Juric del Torino, che spinge per averlo nella squadra ed è visto come il giocatore ideale per completare il reparto dei trequarti. Il club rossonero, dunque, di aspetta l'offerta dei granata per l'ex Crotone.

di Pietro Mazzara