MN - Kabak-Milan, segnali non positivi dalla Germania: lo Schalke non scende, distanza di circa 10 milioni

Secondo quanto appreso da MilanNews.it, i segnali provenienti dalla Germania per quanto riguarda la trattativa Kabak non sono positivi. Lo Schalke non vuole scendere dalle richieste, mentre il Milan mette sul piatto massimo 15 milioni più bonus. Ballano una decina di milioni tra donanda e offerta. La trattativa prosegue ma resta difficile, con i rossoneri che valutano anche altri calciatori.

Di Antonio Vitiello