MN - Kean non è un obiettivo del Milan: sull'attaccante c'è il Siviglia

Moise Kean è stato indicato negli ultimi giorni come un possibile obiettivo per l'attacco del Milan. SportMediaset, nel pomeriggio di oggi, ha parlato anche di un possibile scambio di prestiti tra Milan e Juventus per Saelemaekers e Kean. La redazione di MilanNews.it ha però appreso che l'attaccante bianconero non è un obiettivo per il mercato rossonero. Sul giocatore c'è, anzi, l'interesse del Siviglia.

di Pietro Mazzara