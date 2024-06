MN - L'Atalanta ha riscattato CDK: al Milan 22 milioni più due milioni di bonus più il 10% della futura rivendita

Charles De Ketelaere è un nuovo giocatore a titolo definitivo dell'Atalanta che lo ha riscattato dal Milan: nelle casse rossonere andranno 22 milioni di euro più due milioni di bonus più il 10% della futura rivendita. La notizia era già nell'aria nella serata di ieri e nella giornata di oggi sono stati definiti gli ultimi dettagli tra i due club. L'ufficialità è attesa nelle prossime ore. Ricordiamo che per il prestito oneroso il club di via Aldo Rossi aveva già incassato tre milioni.

L'avventura di De Ketelaere al Milan è durata quindi una sola stagione nella quale ha collezionato 40 presenze e zero gol segnati. In quest'ultima annata, il belga ha giocato in prestito all'Atalanta con cui ha avuto questi numeri: 50 presenze e 14 reti.

di Antonio Vitiello e Pietro Mazzara