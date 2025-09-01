MN - La formula di Chukwueze al Fulham: prestito con diritto a 30 milioni
Tanto viavai in queste ultime ore di mercato a Casa Milan, in generale in queste ultime ore. In partenza anche Samuel Chukwueze, esterno nigeriano, che ieri sera è volato a Londra per trasferirsi al Fulham in Premier League dopo solamente due stagioni con la maglia del Diavolo, dopo che era stato l'acquisto più oneroso dell'estate 2023 milanista.
Secondo quanto apprende la redazione di MilanNews.it la formula del trasferimento sarà un prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro. Il calciatore oggi sta svolgendo le visite mediche e si cerca di definire tutti i documenti entro la deadline delle ore 20.
di Antonio Vitiello
