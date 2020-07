MN - Maldini non si sbottona: "Rebic? Mi conoscete..." e su Pioli: "Contento? Eh beh..."

"L'incontro per Rebic? Voi mi conoscete no?". Queste le parole di Paolo Maldini all'uscita dell'hotel dov'è andato in scena l'incontro con l'agente del croato Fali Ramadani e la Fiorentina. Una sorta di no comment dunque del dirigente rossonero che non ha neanche risposto alla domanda sulla sua possibile permanenza al Milan al termine della stagione. Infine il commento su Stefano Pioli, confermato ufficialmente ieri sera fino al 2022: "Contento di Pioli? Eh beh", le parole di Maldini.