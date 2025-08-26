MN - Marrucci: "Magari oggi Harder non vale la cifra spesa, è più una scommessa fatta con la speranza che valga di più in futuro"

Per Conrad Harder al Milan ci siamo. Il danese arriverà in rossonero e si legherà per le prossime cinque stagioni. Allo Sporting CP andranno 24 milioni più 3 di bonus e un 10% su futura rivendita. Conosciamo meglio il giocatore attraverso il collega Giovanni Marrucci, voce della Liga Portugal per DAZN.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni a MilanNews.it.

Vale la cifra investita?

"Il prospetto c'è, ovvio che deve essere sempre testato alla prova del campionato italiano. Lo stesso Leao non è esploso subito, quindi credo che servirà un po' di pazienza. Capisco le perplessità sulla cifra alta ma se lo vuoi strappare allo Sporting non ci sono molte alternative. Diciamo che è stato un atto di fiducia nei confronti del lavoro dello Sporting, vedendo tutti i talenti usciti fuori. Magari oggi non vale la cifra spesa, è più una scommessa fatta con la speranza che valga di più in futuro".