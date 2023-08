MN - Messias arrivato a Genova per le visite mediche con i rossoblù

In questi istanti, come dimostra lo scatto in calce all'articolo, Junior Messias è arrivato a Genova per le visite mediche propedeutiche al suo passaggio al Genoa di Gilardino.

Il brasiliano, se i test andranno bene, si trasferirà in rossoblù con la formula del prestito con obbligo di riscatto a 3 milioni di euro, dopo aver rinnovato fino al 2025 con il Milan.

di Antonio Vitiello.