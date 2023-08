MN - Messias-Genoa, come cambia la formula in base alla proposta ligure

Quasi a sorpresa nella giornata di oggi il Genoa ha accelerato in modo importante per Junior Messias, tanto da programmare per la giornata di domani le visite mediche.

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, vista la scadenza del contratto nel 2024 del brasiliano, la formula dell'operazione dipenderà dalla proposta dei liguri.

Nel caso in cui ci si accorderà su un prestito con obbligo di riscatto allora l'esterno ex Crotone dovrà prolungare di un anno il suo contratto con il Milan. Se invece si troverà un accordo per una cessione a titolo definitivo allora non ce ne sarà bisogno.

di Pietro Mazzara.