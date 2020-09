La priorità del Milan è migliorare il reparto difensivo, ma è altrettanto vero che la trattativa Bakayoko non è saltata. Il club aspetta di avere più chiaro il cammino in Europa e vuole uno sconto dal Chelsea sul diritto di riscatto, massimo sui 25 mln. I contatti tra le parti proseguono e la pista Bakayoko è ancora da tenere fortemente in considerazione.

di Antonio Vitiello