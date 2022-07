MN - Milan, Bellodi verso il passaggio all'Olbia in Serie C

Fonte: Antonio Vitiello

Gabriele Bellodi, difensore centrale classe 2000 del Milan, è pronto a lasciare nuovamente il club rossonero. Come raccolto dalla redazione di MilanNews.it, infatti, il giocatore nativo di Mantova è vicino al trasferimento in prestito all'Olbia, squadra che milita in Serie C. Per lui sarà la seconda volta nella società sarda (la prima nella stagione 2018/2019).

Di Antonio Vitiello