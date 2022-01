MN - Milan, Castillejo in uscita: con il Valencia si tratta per un prestito

Stando a quanto appreso dalla nostra redazione, il Milan e il Valencia continuano a trattare per l’affare che riguarda Samu Castillejo. Le due società devono ancora limare le distanze economiche per poter concludere l’accordo che porterà lo spagnolo a trasferirsi in prestito alla squadra allenata da José Bordalás. Il Milan vorrebbe inserire il diritto di riscatto nell'operazione di prestito.

di Antonio Vitiello