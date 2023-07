MilanNews.it

Nonostante le tante voci di un interessamento del Milan per Lazar Samardzic, il centrocampista classe 2002 dell'Udinese al momento non è una pista seguita dal club. I rossoneri continuano a lavorare per Reijnders dell'AZ, su Musah e Pulisic.

di Antonio Vitiello