MN - Milan, Santi Gimenez non è intenzionato a lasciare i rossoneri

Nel pre-partita di Lecce-Milan, il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, aveva parlato del possibile scambio fra Santiago Gimenez e Artem Dovbyk. Con l'ucraino che ha aperto alla possibilità di trasferirsi al Milan è a questo punto decisiva la volontà del messicano di fare il percorso inverso. Tuttavia, secondo quanto raccolto da MilanNews.it, l'intenzione di Gimenez è di giocarsi le sue carte con la maglia rossonera.

Già nei giorni scorso l'agente del giocatore, Rafaela Pimenta, si era espressa in modo categorico sul futuro del suo assistito, dichiarando che le voci di un suo addio non sono altro che fake news e che Gimenez vuole restare al Milan.

Di Pietro Mazzara

