MN - Milan, Santi Gimenez non è intenzionato a lasciare i rossoneri
MilanNews.it
Nel pre-partita di Lecce-Milan, il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, aveva parlato del possibile scambio fra Santiago Gimenez e Artem Dovbyk. Con l'ucraino che ha aperto alla possibilità di trasferirsi al Milan è a questo punto decisiva la volontà del messicano di fare il percorso inverso. Tuttavia, secondo quanto raccolto da MilanNews.it, l'intenzione di Gimenez è di giocarsi le sue carte con la maglia rossonera.
Già nei giorni scorso l'agente del giocatore, Rafaela Pimenta, si era espressa in modo categorico sul futuro del suo assistito, dichiarando che le voci di un suo addio non sono altro che fake news e che Gimenez vuole restare al Milan.
Di Pietro Mazzara
Pubblicità
Calciomercato Milan
Bennacer-Juventus, Romano: "Anche chi è vicino al calciatore fa sapere di non avere riscontri particolari"
Le più lette
Primo Piano
Finalmente Loftus-Cheek, l'inglese torna al gol e lancia un chiaro messaggio a tutti: "Power is nothing without balance"
Luca SerafiniAllegri e il linguaggio del corpo. In alto mare a Via del Mare. Il mercato gira anche intorno alla comunicazione
Franco OrdineI tre precetti di Tare traditi. Mercato: venduto benissimo, comprato malissimo. Le due anime: non bastano le parole
Okafor sarà la 23esima cessione dell'estate del Milan per quasi 200 milioni incassati. Ci si attendono ultimi giorni di fuoco
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com