MN - Milan, si raffredda Campos: Elliott vuole uomo operativo in loco

Arrivano conferme all'indiscrezione lanciata questa mattina dal sito della Gazzetta dello Sport: stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, è sono in fase di discesa le quotazioni di Luis Campos al Milan, sia come ds sia come consulente esterno. E' dunque molto probabile che Elliott cerchi un direttore a 360 gradi e che sia operativo in loco, sullo stile più italiano del ruolo.