MN - Milan su Ilias Akhomach del Barça: monitoraggo iniziato mesi fa, contatti costanti con l'entourage

Fonte: Pietro Mazzara

MilanNews.it

Trova conferma la voce arrivata nelle ultime ore dalla Spagna su un interessamento del Milan per Ilias Akhomach, attaccante classe 2004 che è in scadenza di contratto con il Barcellona. Secondo quanto appreso da Milannews.it, il club di via Aldo Rossi lo sta monitorando da parecchi mesi, si tratta di un giocatore che viene ritenuto un vero talento e i contatti con il suo entourage sono costanti. E' una punta esterna diversa da Leao, più tecnica e meno potente.