MN - Morata, si lima la parte contrattuale: c'è volontà di chiudere presto

vedi letture

I discorsi per la chiusura dell'affare Morata sono, ovviamente, rimandati alla prossima settimana, dopo la finale dell'Europeo tra Spagna ed Inghilterra di questa domenica, dove il capitano delle Furie Rosse scenderà in campo per provare a vincere la prestigiosa competizione.

Il Milan insiste con il pressing costante sul centravanti dell'Atletico Madrid, che ha una clausola da 13 milioni di euro. I contatti con il suo entourage sono continui e soprattutto fanno emergere grande fiducia per la buona riuscita dell'operazione tra tutte le parti in causa, con la volontà comune di chiudere presto l'affare e regalare a Fonseca l'erede, nel ruolo e nel numero di maglia, di Giroud. Attualmente i discorsi, apprende la redazione di MilanNews.it, vertono su un contratto da quattro anni; da capire se sarà una proposta da 3+1 o 4 anni "normali".

di Pietro Mazzara.