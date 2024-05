MN - Noé (La Voix du Nord): "Tiago Santos rivelazione in Ligue 1. Ma deve crescere in difesa"

Nel corso dell'intervista con il collega Sebastien Noé de La Voix du Nord, abbiamo avuto modo di parlare di un paio di obiettivi del Milan come Tiago Santos e Jonathan David, entrambi del Lille del futuro rossonero Paulo Fonseca. In esclusiva per MilanNews.it:

Tra i giocatori nel mirino del Milan c'è Jonathan David

"Jo David è uno dei giocatori più importanti del Lille da 4 anni. È il capocannoniere della squadra, ha segnato 19 gol in questa stagione. Mon è l'attaccante più spettacolare o più estetico del mondo ma segna e soprattutto ha un impegno collettivo enorme. Lavora tantissimo e ovunque in campo".

Altro giocatore nel mirino del Milan è Tiago Santos

"Tiago Santos è una delle rivelazioni della stagione in Ligue 1. È arrivato sotto traccia la scorsa estate dal Portogallo e senza l'aspettativa di essere titolare, ma ha subito impressionato tutti per le sue qualità fisiche e tecniche. Nel contropiede è formidabile e ha un tiro potente. D'altro canto deve ancora crescere sul piano difensivo e deve ancora fare esperienza ad altissimo livello".