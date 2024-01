MN - Non confermate le voci sulle visite mediche non passate da Mukiele con il Milan

Nella mattinata di oggi, dalla Germania, è rimbalzata una voce fatta partire dal Kicker secondo cui il difensore francese del PSG Nordi Mukiele avesse svolto e non passato le visite mediche con il Milan. Il centrale difensivo era uno dei nomi usciti come rinforzo difensivo per i rossoneri ma anche per il Bayern Monaco.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di MilanNews.it questa mattina, però, non trovano conferme e non risultano essere vere queste voci in arrivo dalla Germania. Dunque Mukiele non ha svolto le visite con il Milan.

di Antonio Vitiello