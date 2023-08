MN - Ok di Ballo-Touré al Werder Brema. Si cerca accordo tra i club: c'è fiducia

Per Fodé Ballo-Touré si registrano dialoghi avanzati con il Werder Brema. Rispetto alle precedenti offerte per il senegalese, c'è l'ok del calciatore all'operazione, ma serve trovare l'intesa tra i club. C'è fiducia per la chiusura dell'operazione. Lo apprende la redazione di MilanNews.it.