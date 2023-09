MN - Origi al Nottingham: fissato a 5 milioni il diritto di riscatto. Stipendio a carico degli inglesi

vedi letture

In questi minuti si sta definendo anche il passaggio di Divock Origi al Nottingham Forest. Il belga dopo un anno in rossonero tornerà dunque in Premier League. La formula, come appreso da MilanNews.it, è quella del prestito con diritto di riscatto. L'opzione d'acquisto da parte degli inglesi è fissata a 5 milioni di euro. Il pagamento dello stipendio sarà tutto a carico del Nottingham.

di Pietro Mazzara