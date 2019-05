MN - Panchina Milan: ecco l'identikit da rispettare per soddisfare Elliott

Secondo quanto appreso da MilanNews.it, l'identikit del nuovo allenatore del Milan deve rispecchiare due parametri per essere scelto da Elliott: il fondo americano è alla ricerca di un tecnico che sappia valorizzare i giovani e sposi in toto la linea societaria. Per quanto riguarda la figura del direttore sportivo, invece, Luis Campos non arriverà in rossonero, perché non serve un consulente esterno. Il club, inoltre, vorrebbe tenere Maldini in società ed attendono una risposta dall'attuale direttore sviluppo strategico area sport del Milan.