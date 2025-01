MN - Passerini: "Per il mercato di gennaio non bisogna aspettarsi i fuochi d'artificio"

Il Milan supera la Juventus in Semifinale di Supercoppa Italiana con una gara vinta più con la testa e con il cuore più che con la tattica e la tecnica, guadagnando così di vincere il primo trofeo stagionale nella finale di lunedì sera contro l'Inter. Uomo della serata è stato ovviamente il nuovo tecnico Sergio Conceiçao, subentrato a Fonseca il 30 dicembre. Con pochissimo tempo a disposizione l'ex Porto deve cambiare rotta ad una stagione che aveva preso una direzione pericolosa.

Ma che tipo è Conceiçao? Che impatto ha avuto sulla squadra e sul mondo Milan? Ne parliamo con Carlos Passerini, nota firma de Il Corriere della Sera, intercettato dal nostro inviato a Riyad. Queste le sue dichiarazioni in esclusiva a MilanNews.it.

Cosa dobbiamo aspettarci dal mercato di gennaio?

“Non molto. Non aspettiamoci i fuochi d’artificio perché la linea di questa società è molto chiara. Non si prendono giocatori per sei mesi, tappabuchi. Non è facile a gennaio fare acquisti di prospettiva. Potrebbe esserci qualche correttivo, però non aspettiamoci 4-5 acquisti. Io qualche colpo lo farei perché secondo me il Milan ha bisogno di essere puntellato. Di certo servirebbe un attaccante in più, un mediano che faccia rifiatare Fofana. Di sicuro servirebbe un terzino sinistro che tenga un po’ sulla corda Theo Hernandez. Magari anche un terzino destro, prima o poi. Il Milan ha bisogno di essere aggiustato”.