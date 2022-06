MN - Pellegatti su Renato Sanches: "Giocatore spettacolare. Bisogna aspettare il Lille"

MilanNews.it

© foto di PhotoViews

Il giornalista Carlo Pellegatti si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale) su Renato Sanches: "Renato Sanches è uno che riempie, un giocatore presente, spettacolare; può giocare sia da 10 alla Kessie che da centrocampista. Bisogna aspettare la situazione del Lille: la decisione della DNCG arriverà nella prossima settimana e si attende anche l'arrivo eventuale del nuovo allenatore Fonseca. Sanches deve maturare, ma a Maldini piacciono molto queste sfide anche sul piano temperamentale. Mi piacerebbe vincerla anche con Zaniolo, ma le legittime richieste della Roma non possono essere per il Milan".