MN - Riscassi conferma le cifre per la cessione di De Ketelaere all'Atalanta

Riscassi conferma le cifre per la cessione di De Ketelaere all'Atalanta

Andrea Riscassi, giornalista e inviato di RaiSport al seguito dell'Atalanta, ha rilasciato un'intervista esclusiva a MilanNews.it per fornire alcuni dettagli, aggiornamenti e commenti sulla trattativa che dovrebbe portare De Ketelaere a Bergamo e sulle voci che vorrebbero De Roon e Koopmeiners nell'orbita del Milan.

Conferma le cifre di 3 milioni per il prestito oneroso, 23 per il riscatto più 4 di bonus e 10% sull'eventuale futura rivendita per De Ketelaere all'Atalanta?

"Sì, le cifre dovrebbero essere queste. Chiaramente poi attendiamo il comunicato ufficiale per sapere tutto con più certezze, ma dovrebbero essere confermate quelle le cifre. Questione ingaggio: nel Milan De Ketelaere ha un ingaggio che supera l'attuale tetto ingaggio dell'Atalanta, ma questa è una cosa che si discute con il calciatore".