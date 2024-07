MN - Romero-Alaves, trattativa avanzata tra le parti

Il futuro di Luka Romero è sempre più lontano non solo dal Milan ma proprio dalla Serie A. Stando infatti a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, il classe 2004 dovrebbe tornare a giocare nel campionato spagnolo nella prossima stagione.

Per l'ex Lazio il Milan sarebbe in trattativa piuttosto avanzata con il Deportivo Alaves, squadra basca con sede nella città di Vitoria-Gasteiz che nella scorsa stagione ha chiuso addirittura al decimo posto in classifica ne LaLiga da neopromossa. Luka Romero è dunque sempre più vicino a vestire la maglia dei Los Babazorros, come confermato anche dal fatto che l'argentino nella giornata di domani non dovrebbe partire alla volta di Vienna per l’amichevole con il Rapid insieme ai suoi compagni di squadra.

Nella scorsa stagione, fra Milan ed Almeria, Romero ha collezionato solo 18 presenze e 3 gol.

di Pietro Mazzara