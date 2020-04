MN - Taglio degli stipendi: società al lavoro per formulare una proposta concreta ai giocatori

A prescindere dalla trattativa collegiale che si sta articolando, con non poche difficoltà, tra i 20 club di Serie A e l’AIC, ecco che il Milan sta studiando, già da almeno una settimana, la sua proposta interna di decurtazione degli emolumenti in base a se e quando si riprenderà a giocare. La tavola rotonda è composta da Paolo Scaroni, Ivan Gazidis, Paolo Maldini e dallo studio legale Cantamessa, che ha già curato l’aspetto legale della trattativa tra la società Monza e i suoi giocatori. Le parti stanno elaborando i diversi scenari da sottoporre ai giocatori e anche eventuali discorsi di recupero delle mensilità dopo la fine dell’emergenza. Dunque, in attesa che Lega e AIC possano trovare un equilibrio, internamente al Milan si lavora alla soluzione fatta in casa da proporre ai giocatori.