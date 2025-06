MN - Tare: "Musah ottimo giocatore, ma non ha le caratteristiche che servono al progetto"

vedi letture

Igli Tare, direttore sportivo del Milan, è intervenuto durante l'incontro con la stampa avvenuto presso la sede rossonera.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Allegri e il Milan non possono valorizzare Musah?

“Io Musah lo ritengo un ottimo giocatore, ma stiamo cercando profili con caratteristiche che servono al progetto che abbiamo insieme a mister Allegri. Stiamo cercando mediani bassi di un centrocampo a tre: Musah non ha queste caratteristiche, può giocare a due o a tre ma con altre caratteristiche. Questo è il vero motivo del perché vogliamo fare una cosa differente. Stiamo valutando l'intervento anche di un altro giocatore a centrocampo insieme a un attaccante. Prenderemo un terzino destro e un terzino sinistro. Nel caso di una cessione interverremo anche sulle ali e in difesa centrale. Stesso discorso per gli esterni d'attacco. Noi dobbiamo essere concentrati a fare il meglio possibile per la squadra ed essere protagonisti”.

I CONTATTI TRA TARE E ALLEGRI

Massimiliano Allegri, tornato qualche settimana fa ufficialmente sulla panchina del Milan, sta partecipando attivamente alla costruzione della nuova squadra rossonera che dovrà rilanciarsi dopo l'ultima deludente stagione. In attesa di raduno di Milanello in programma il prossimo 7 luglio (nei giorni precedenti sono in programma i test per i giocatori), il tecnico livornese è in vacanza in Sardegna con la sua famiglia (è stato intercettato al Forte Village con i suoi cari), ma il suo telefono è sempre acceso perchè il mercato non va in ferie e i contatti con l'ad milanista Giorgio Furlani e il ds Igli Tare sono sempre costanti.