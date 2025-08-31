MN - Una precisazione importante: non è detto che Gimenez vada alla Roma. Sarà lui a decidere

vedi letture

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, non è assolutamente detto che Santiago Gimenez vada alla Roma. Certo, l'ipotesi di uno scambio di prestiti con Artem Dovbyk è viva e aperta, ma ciò che filtra dall'entourage del messicano è chiaro: sarà il giocatore a scegliere dove andare. E non per forza la sua destinazione sarà la Capitale.

IL PUNTO

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, la situazione nelle riflessioni di Santiago Gimenez è cambiata rispetto agli ultimi giorni e alle ultime settimane; da quanto si apprende, ora il trasferimento del messicano alla Roma è possibile, considerando soprattutto il fatto che Artem Dovbyk ha già dato l'ok al Milan.

LE PAROLE DI TARE E MASSARA

Igli Tare, d'altronde, ne aveva già parlato prima di Lecce-Milan: "In attacco, numericamente siamo a posto. Però stiamo valutando anche un'alternativa di uno scambio tra Dovbyk e Gimenez: se sarà fattibile lo sapremo presto. Tenerli insieme? Non sarà possibile, giocando una partita a settimana dobbiamo avere una rosa giusta: si fa solo nel caso di uno scambio, altrimenti rimarremo così come siamo". Nella giornata di ieri, però, il ds della Roma Massara ha stoppato gli entusiasmi: "Non è partito lo scambio, le ultime ore sono concitate è vero, ma adesso non esiste nulla. Ognuno ha il suo attacco. Siamo soddisfatti del nostro organico. Sappiamo che nelle ultime giornate ci possono essere sorprese, ma ora non ne vedo".