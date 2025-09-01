MN - Visite mediche ok per Rabiot: si attendono gli annunci ufficiali
MilanNews.it
Il Milan si appresta a chiudere per Adrien Rabiot, centrocampista di 30 anni che arriva dall'Olympique Marsiglia. Uno dei pupilli di Massimiliano Allegri, richiesto dal tecnico rossonero, conosce già il calcio italiano come quello del tecnico livornese. Il giocatore ha svolto le visite mediche quest'oggi nel ritiro della Francia.
Come può confermare la redazione di MilanNews.it, le visite mediche di Rabiot hano dato esito positivo e adesso si potrà procedere con la firma del contratto. Le visite sono state effettuate alla presenza di un membro dello staff medico rossonero. Il francese si legherà al Diavolo con un contratto di 3 anni più opzione per il quarto, come anticipato dalla nostra redazione.
di Pietro Mazzara
