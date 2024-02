Monza, Di Gregorio è finito nel mirino del Milan. Valutazione da circa 20 milioni

Michele Di Gregorio è un possibile obiettivo del Milan per la porta della prossima stagione. Il portiere del Monza, uno dei migliori di questo campionato, è stato seguito dal Newcastle durante il mercato di gennaio, ma l'intenzione dei brianzoli era quella di non cederlo e di arrivare almeno fino alla prossima estate, quando ci saranno proposte che verranno ascoltate. La valutazione, spiegano i colleghi di Tuttosport, è di circa 20 milioni di euro per il suo cartellino.

Sarà quindi l'osservato speciale della prossima settimana, quando la sfida sarà Monza-Milan. Di Gregorio è cresciuto nelle giovanili dell'Inter fino alla prima squadra.

In questo momento il Milan non ha intenzione di cedere Mike Maignan, ma è chiaro che lo stallo sul rinnovo possa essere una cartina tornasole per un eventuale assalto a Di Gregorio. Maignan ha rifiutato una proposta contrattuale di 5 milioni annui, quasi il doppio rispetto ai 2,8 che percepisce attualmente. La richiesta è di 8 milioni annui - che farebbero di lui il giocatore più pagato della rosa milanista - mentre è possibile un rilancio che arrivi intorno ai 6 più bonus. Da capire, così, quale sarà la scelta di Maignan: un rifiuto lo farebbe entrare negli ultimi 24 mesi di contratto, con Bayern Monaco e Paris Saint Germain che seguono l'evoluzione con interesse.