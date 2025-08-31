Moretto: "Fatta per Musah all'Atalanta, prestito oneroso con diritto di riscatto, prima di trasferirsi a Bergamo, Musah rinnoverà il contratto con il Milan"
Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato ha scritto così sul proprio account "X" In merito alle ultime mosse di mercato del Milan. I rossoneri infatti, hanno ormai chiuso per la cessione di Yunus Musah all'Atalanta:
Moretto annuncia: "È fatta per Yunus Musah all’Atalanta. Confermati i dettagli dell’operazione: prestito oneroso con diritto di riscatto, prima di trasferirsi a Bergamo, il centrocampista rinnoverà il contratto con il club rossonero".
