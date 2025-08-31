Moretto: "Fatta per Musah all'Atalanta, prestito oneroso con diritto di riscatto, prima di trasferirsi a Bergamo, Musah rinnoverà il contratto con il Milan"

Moretto: "Fatta per Musah all'Atalanta, prestito oneroso con diritto di riscatto, prima di trasferirsi a Bergamo, Musah rinnoverà il contratto con il Milan"
di Niccolò Crespi

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato ha scritto così sul proprio account "X" In merito alle ultime mosse di mercato del Milan. I rossoneri infatti, hanno ormai chiuso per la cessione di Yunus Musah all'Atalanta:

Moretto annuncia: "È fatta per Yunus Musah all’Atalanta. Confermati i dettagli dell’operazione: prestito oneroso con diritto di riscatto, prima di trasferirsi a Bergamo, il centrocampista rinnoverà il contratto con il club rossonero".